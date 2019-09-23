Sertel sordu, Kasapoğlu yanıtladı: Statın yüzde 60’ı bitti

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 2017 yılında temeli atılan ve 2019 yılının Şubat ayında açılacağı sözü verilen Alsancak ve Göztepe statlarının ne zaman hizmete gireceğini sordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Sertel’in soru önergesine verilen yanıtta, “Alsancak Stadyumu’nun fiziki gerçekleşmesi yüzde 60 seviyesinde olup yapımı devam etmektedir” denildi.

Bakan Kasapoğlu, Göztepe ve Karşıyaka statlarıyla ilgili olarak da “Bakanlığımız ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol kapsamında TOKİ tarafından yapılmaktadır” dedi. CHP Milletvekili Atila Sertel, “İzmirliler verilen sözleri takip ediyor, sözün tutulmasını bekliyor. Son olarak Bakan’a sordum. Verdiği yanıtta Alsancak Stadı’nın yüzde 60’ının bittiğini söyledi. 2019 yılı da neredeyse bitmek üzere, ancak Alsancak Stadı’nın yapım aşaması henüz yarıyı geçmiş” vurgusunu yaptı.