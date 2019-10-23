23.10.2019 - 00:21 |
Servislere denetim
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri; servis araçlarını ve ticari taksileri denetledi.
Eksiklikleri bulunan araç sahipleri, araçların mevzuata uygun hale getirilmesi konusunda uyarıldı. Denetimler, eğitim öğretim dönemi boyunca devam edecek.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.