24.11.2019 - 03:04 |
‘Ses’ getirdiler
24 Kasım Öğretmenler Günü için İzmirli öğretmenler, bir klip hazırladı.
Yönetmenliğini Ayşe Gündüz ve Filiz Kumlu’nun üstlendiği, söz ve müziği Çağdaş Sevinç’e ait olan ‘Öğretmenin Sesi’ isimli klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte yer aldığı klip, çok sayıda yorum aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, öğretmenlerin gününü kutladı, klip için teşekkür etti.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.