‘Ses’ getirdiler

Yönetmenliğini Ayşe Gündüz ve Filiz Kumlu’nun üstlendiği, söz ve müziği Çağdaş Sevinç’e ait olan ‘Öğretmenin Sesi’ isimli klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.



Öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte yer aldığı klip, çok sayıda yorum aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, öğretmenlerin gününü kutladı, klip için teşekkür etti.