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    HaberlerEge HaberleriSessizlerin sesi olalım!
    21.11.2019 - 01:54 |

    Sessizlerin sesi olalım!

    Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor) sporcuları, sponsor arıyor. 2020’de İsveç’te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan, hepsi gönüllü olarak oynayan takımın futbolcuları, sponsor bulunamaması halinde turnuvaya katılamayacak

    Sessizlerin sesi olalım!

    İzmir’de 2007 yılında Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği’ne bağlı olarak kurulan Bornova Sessizlerspor takımı, işitme engelli birçok genci hayatın içine kattı. 2012 ve 2016 yıllarında üst üste iki kez dünya şampiyonluğunu kazanan kulüp, milli takımlara çeşitli kategorilerde 8 sporcu göndermeyi başardı. Birçok başarıya imza atan kulüp, şu sıralar maddi zorluklarla mücadele ediyor.

    ‘Kapanabiliriz’

    Birkaçı hariç, hepsi yüzde 100 işitme engelli olan ve birbirleriyle işaret diliyle anlaşan gönüllü sporcular, iş adamlarının, kendilerine sponsor olmasını istiyor. Kulüp antrenörü Soner Aslan, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için bu takımı oluşturduklarını söyledi. Sporcu bulmakta zorlandıklarını, takımdaki herkesin gönüllü olarak çalıştığını, çaba sarf ettiğini ifade eden Aslan, “Biz, gençlerimizin kötü alışkanlık edinmemesi için uğraşıyoruz. Amatör takımlarda sponsor bulmak kolay, çünkü konuşabiliyorlar, birbirleri ile iletişim sağlayabiliyorlar. Ama işitme engelliler nereye giderse gitsin, sponsor bulmakta zorlanıyor. Bizim amacımız, sporcularımıza biraz daha destek sağlanması” dedi. Sponsor bulamadıkları takdirde kulübü kapatmak zorunda bile kalabileceklerini söyleyen Aslan, “Ne kadar ayakta durabilirsek o kadar duracağız, mücadele edeceğiz” diye konuştu.

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