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    HaberlerEge HaberleriSevdiği türküleri çocuklar söyledi
    10.11.2019 - 01:58 |

    Sevdiği türküleri çocuklar söyledi

    Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü etkinlikleri başladı.

    Sevdiği türküleri çocuklar söyledi

    Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte Ata’nın sevdiği türküler Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar tarafından seslendirildi. Gecede, Atatürk’ün hayatından kesitler kültür merkezleri kursiyerleri tarafından canlandırıldı. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk’ü özlemle ve minnetle andıklarını söyledi.

    Trump o güne işaret etti ve açıkladı: Beyaz Saray yayınlayacakABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
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    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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