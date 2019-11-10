10.11.2019 - 01:58 |
Sevdiği türküleri çocuklar söyledi
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü etkinlikleri başladı.
Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte Ata’nın sevdiği türküler Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar tarafından seslendirildi. Gecede, Atatürk’ün hayatından kesitler kültür merkezleri kursiyerleri tarafından canlandırıldı. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk’ü özlemle ve minnetle andıklarını söyledi.
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