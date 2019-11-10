Sevdiği türküleri çocuklar söyledi

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlikte Ata’nın sevdiği türküler Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklar tarafından seslendirildi. Gecede, Atatürk’ün hayatından kesitler kültür merkezleri kursiyerleri tarafından canlandırıldı. Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk’ü özlemle ve minnetle andıklarını söyledi.