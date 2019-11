Otizmli Alara Aslan (21) ve Down Sendromlu Sera Özler (19) küçük yaşta başladıkları piyano eğitimlerine, yetenek sınavını kazanıp yerleştikleri Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’nde devam ediyor. Yakın dost olan ikilinin en büyük destekçileri olan aileleri de, çocuklarını üniversite öğrencisi olarak görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sera’nın az rastlanılan mozaik tipi down sendromlu olduğunu anlatan anne Nilüfer Yaman, “Kendini ifade edebiliyor, sorunlarını çözebiliyor, derslerini kendi takip edebiliyor. Tabii ki en başından bu yana kolay bir süreç değildi. Eğitmenleri, kulağının iyi olduğunu ve yeteneğini fark edince Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi’ne hazırlandı. Oranın sınavını kazandı ve çok iyi bir eğitim aldı. Lise üçteyken Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi oldu ve üniversite ortamını tanıdı. Şimdi de Türkiye’de üniversite eğitimi alabilen az sayıdaki down sendromlu birey biri oldu” diye konuştu.

İki yaşında otizm teşhisi konulan Alara’nın annesi Aynur Aslan ise ailelere, “Sevgi ve sabır en büyük ilaç” önerisinde bulundu. Kızını sanata yönlendirdiklerini anlatan Aslan, “Piyanoya, okul derslerinden her zaman daha çok ilgi duydu. Ne istediğini hep biliyordu ve bu yolda ilerledi” dedi.

Beethoven seviyor

10 yaşından bu yana piyano eğitimi alan ve ikinci enstrüman olarak kanun çalan Sera, büyük bir Fazıl Say hayranı olduğunu söyledi. Liseyi Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Otizmli Alara Aslan ise ilk kez 13 yaşında piyano başına oturdu. Yıllar itibariyle müzikle büyük bir bağ kuran ve Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü’nde bu yıl eğitim almaya başlayan Alara da Beethoven’ın eserlerine ilgi duyduğunu söyledi.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni, “Bölümümüzde başka otizmli öğrencilerimiz de eğitimlerini başarıyla tamamladı. Doğru eğitimle ve fırsat verildiğinde neler başarabildiklerini görüyoruz” ifadelerini kullandı. Öğretim Elemanı Dr. Orçun Berrakçay ise, “Altı yıldır İZOT İzmir Otizm Korosu ve Orkestrası’nı çalıştırıyorum. Oradaki öğrencilerime baktığımda da İzmir’deki üniversitelerde okuyan otizmli bireylerin sayısında da artış olduğunu görüyoruz” dedi.