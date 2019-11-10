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    HaberlerEge HaberleriSevgilerini duvarlara yansÄ±ttÄ±lar
    10.11.2019 - 01:50 |

    Sevgilerini duvarlara yansÄ±ttÄ±lar

    Ã‡anakkale merkeze baÄŸlÄ± KaracaÃ¶ren KÃ¶yÃ¼â€™nde yaÅŸayanlar, TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™e olan sevgilerini, evlerinin dÄ±ÅŸ cephe duvarlarÄ±na yaptÄ±rdÄ±klarÄ± AtatÃ¼rk resmi ve imzasÄ±yla gÃ¶steriyor.Â

    Sevgilerini duvarlara yansÄ±ttÄ±lar
    Trump o güne iÅŸaret etti ve açÄ±kladÄ±: Beyaz Saray yayÄ±nlayacakABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'Ä±n muhtemelen SalÄ± günü Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski ile ikinci bir çaÄŸrÄ±nÄ±n transkriptini yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
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    9 KasÄ±m 2019 Magazin Bülteni.
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