10.11.2019 - 01:50 |
Sevgilerini duvarlara yansÄ±ttÄ±lar
Ã‡anakkale merkeze baÄŸlÄ± KaracaÃ¶ren KÃ¶yÃ¼â€™nde yaÅŸayanlar, TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™e olan sevgilerini, evlerinin dÄ±ÅŸ cephe duvarlarÄ±na yaptÄ±rdÄ±klarÄ± AtatÃ¼rk resmi ve imzasÄ±yla gÃ¶steriyor.Â
Trump o güne iÅŸaret etti ve açÄ±kladÄ±: Beyaz Saray yayÄ±nlayacakABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'Ä±n muhtemelen SalÄ± günü Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski ile ikinci bir çaÄŸrÄ±nÄ±n transkriptini yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.