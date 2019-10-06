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    HaberlerEgeSevgiyi öğrendiler
    06.10.2019 - 02:04 |

    Sevgiyi öğrendiler

    Yunusemre Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde çocuklara hayvan sevgisini öğretmek amacıyla, Taytanlı İlhan Anaokulu’nda etkinlik yaptı.

    Miniklere, hayvanlara karşı nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

    Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
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