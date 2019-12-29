29.12.2019 - 00:02 |
Sevindiren zam
Saruhanlı Belediyesi, kadrolu işçilerin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yüzde 10 zam yaptı. Ayrıca daha önce verilmeyen ikramiye ve kıdem zammı hakkı tanındı.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.