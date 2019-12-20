Şevket Sabancı Merkezi binlerce kişiyi konuk etti

2019 kültür ve sanat sezonunu dolu dolu geçiren Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, yıl boyunca birbirinden değerli sanatçıların sergilerine ev sahipliği yaptı, sanatseverlerin uğrak noktası oldu. Merkezde geçtiğimiz sezon boyunca; Bodrum Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi, Hierapolis’ten Halikarnassos’a Saygı-Kömürcüoğlu Heykel Sergisi, Bodrum Uluslararası Turgutreis Kültür Sanat Turizm Festivali, Mavi Özgürlük Bodrum Sanatçıları Sergisi, Bedri Baykam Görsel Maceralar Sergisi, Devrim Erbil Görsel Şiirsel Soyutlama-İkili Bakış 60 Yıl 60 Eser Sergisi ve son olarak Start in Bodrum etkinlikleri gerçekleşti. Halk eğitim kurslarına da ev sahipliği merkezde gerçekleştirilen kurslarda da 1560 kursiyer eğitim aldı.