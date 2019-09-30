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    HaberlerEgeSeyirlik bir kapışma
    30.09.2019 - 01:55 | | Bülent Buda

    Seyirlik bir kapışma

    TFF 1. Lig’de Adanaspor’la deplasmanda, 3 kez yenik duruma düştüğü maçta 3-3 berabere kalan Altay, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Geçtiğimiz sezonun gol kralı olan Marco bu maçta siftah yaptı ve siyah beyazlıları ipten alan isim oldu

    Seyirlik bir kapışma

    Ne maçtı ama. İlk yarının bütününde ezici üstünlüğü olan taraf Altay. Her defasında da öne geçen taraf Adanaspor. Çelişkinin böylesi de görülmüş şey değil. Bu görünüm aşağı yukarı maç boyunca sürdü. Altay’ın geriye düşüp de eşitliğe ulaşmak için gösterdiği çaba, bütünüyle 90 dakikaya damgasını vurdu. Ev sahibi Adanaspor’un 2 golü duran toplardan. Emre o ortamlarda kalesini iyi koruyamadı. Altay dakika 11’de geriye düştü.

    17. dakikada Marco özlemle beklenen siftahını yapıp takımını eşitliğe taşıdı. Eşitlik golünden sonra düzenli olarak karşı kaleye akan ve öne geçme golü arayışındayken bir duran top, Emre’nin kalesini lüzumsuz terk edişi ile Altay yine geriye düştü. İlk yarı biterken Putsila büyük iş yaptı. Cezaalanında Tatos’dan topu aldı, önünü açtı ve kusursuz harika bir vuruşla eşitlik arayışlarına da noktayı koydu.

    2. yarıda oyunda bir denge gözleniyor. Adana ile Altay eşit sayıda ataklarla hız katıyor oyuna. 68. dakika yine bir duran top. Uzun adam Adanalı Veli üçlüyor tabelayı. Altay’ın oyunu bu skoru ve yenilgiyi hak etmiyordu. Oyuna hamleler 68. dakikada Oğuzhan, 78. dakikada Leandrinho. 88. dakikada son olarak oyuna katılan genç Eren alan adımını atışıyla birlikte penaltıyı da alıyor. Marco kalecinin öne çıkmasıyla tekrarlanan penaltının 2. vuruşunda özlemini çektiğimiz 2 gollü üretimle günü tamamlıyor. Bana göre Altay az attı çok yedi Adana’da...

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