19.09.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR
Seyr-ü Sefer Mercan Köşk’te
SG İmalathane işbirliğiyle düzenlenen Seyr-ü Sefer programıyla gazeteci yazar Kürşat Başar ve özel davetlileri Mercan Köşk Alaçatı’nın sofrasına konuk oldu.
Hem göze, hem damağa hitap eden sunumlarıyla Alaçatı’da ün yapan, otelin sahibi Nilüfer Çavuşoğlu, Başar ile birlikte yirmi beş davetliyi otelin yemyeşil bahçesinde ağırladı. Sofranın mönüsünde ise birbirinden leziz et çeşitleri ve aperatifler yer aldı. Başar, “Seyr-ü Sefer demek bizim için gittiğimiz yerlerin insanlarını tanımak demek, tarihsel geçmişi demek, coğrafyası demek, kültürü, tarihi demek. O coğrafyada yaşayanları keşfetmek demek. Ege’nin güzelliklerini, bu güzel otelde, bu özel gecede deneyimlemek bambaşka bir ayrıcalık oldu” dedi. Kürşat Başar, Seyr-ü Sefer’le Türkiye’nin dört bir yanını geziyor, yöreye has lezzetleri tadıyor.
Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.