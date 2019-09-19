Seyr-ü Sefer Mercan Köşk’te

Hem göze, hem damağa hitap eden sunumlarıyla Alaçatı’da ün yapan, otelin sahibi Nilüfer Çavuşoğlu, Başar ile birlikte yirmi beş davetliyi otelin yemyeşil bahçesinde ağırladı. Sofranın mönüsünde ise birbirinden leziz et çeşitleri ve aperatifler yer aldı. Başar, “Seyr-ü Sefer demek bizim için gittiğimiz yerlerin insanlarını tanımak demek, tarihsel geçmişi demek, coğrafyası demek, kültürü, tarihi demek. O coğrafyada yaşayanları keşfetmek demek. Ege’nin güzelliklerini, bu güzel otelde, bu özel gecede deneyimlemek bambaşka bir ayrıcalık oldu” dedi. Kürşat Başar, Seyr-ü Sefer’le Türkiye’nin dört bir yanını geziyor, yöreye has lezzetleri tadıyor.