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    HaberlerEgeŞeytan, Amed’i 3 golle uğurladı
    30.10.2019 - 00:08 |

    Şeytan, Amed’i 3 golle uğurladı

    TFF 1. Lig’de bu sezon üst üste aldığı kötü sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratarak düşme hattına kadar gerileyen Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası’nda konuk ettiği Amed Sportif’i 3-1 yendi.

    Şeytan, Amed’i 3 golle uğurladı

     2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattında yer alan Amed Sportif’i Tire’deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda ağırlayan Şeytanlar, 16. ve 66. dakikada Anıl Koç’un, 34. dakikada da Yasin Ozan’ın golüyle yenerek kupadan eledi ve bir üste çıkmaya hak kazandı.

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