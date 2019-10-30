Şeytan, Amed’i 3 golle uğurladı

2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattında yer alan Amed Sportif’i Tire’deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda ağırlayan Şeytanlar, 16. ve 66. dakikada Anıl Koç’un, 34. dakikada da Yasin Ozan’ın golüyle yenerek kupadan eledi ve bir üste çıkmaya hak kazandı.