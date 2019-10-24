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    HaberlerEgeŞeytan ayağa kalkmak istiyor
    24.10.2019 - 01:32 |

    Şeytan ayağa kalkmak istiyor

    TFF 1. Lig’de 5 puanla düşme hattının averajla üzerinde yer alan Altınordu, cumartesi günü Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında sezonun ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak.

    Şeytan ayağa kalkmak istiyor

    Gurbette çıktığı 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan kırmızı lacivertliler, deplasman kabusunu sona erdirmek istiyor. Altınordu, İstanbul’da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan 5. sıradaki Ümraniyespor’a seyircisi önünde ilk yenilgiyi tattırmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde ön libero Oğulcan’ın cezası sona ererken, iyileşen forvet Yasin’in de kadroda yer alacağı öğrenildi.

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