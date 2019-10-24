24.10.2019 - 01:32 |
Şeytan ayağa kalkmak istiyor
TFF 1. Lig’de 5 puanla düşme hattının averajla üzerinde yer alan Altınordu, cumartesi günü Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında sezonun ilk dış saha galibiyetini almaya çalışacak.
Gurbette çıktığı 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan kırmızı lacivertliler, deplasman kabusunu sona erdirmek istiyor. Altınordu, İstanbul’da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan 5. sıradaki Ümraniyespor’a seyircisi önünde ilk yenilgiyi tattırmayı hedefliyor. İzmir temsilcisinde ön libero Oğulcan’ın cezası sona ererken, iyileşen forvet Yasin’in de kadroda yer alacağı öğrenildi.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.