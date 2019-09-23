Şeytan deplasmanda yine kayıp

İyi oynamadıkları açık. Futbolculara da sorsak öyle diyecekler. Eskişehirspor galibiyetinden sonra daha fazlası beklenirdi. Tersi oldu. Altınordu Ankara’dan canı sıkkın dönüyor. Sol bekte Burak, hücumun merkezinde Yasin Ozan, ilk defa ilk 11’de. Yasin Ozan etkisiz bir 45 dakika oynadı. 2. yarı oyunda yoktu. Ufuk Burak sol bekte, Osmanlıspor’un siyahi futbolcusu Ayuk karşısında sorun yaşadı. Takım bütünüyle kaleci Erhan’dan başlayarak uçtakilere kadar o alışılmış akışkan pozisyon üreten savunmalara sorun yaşatan görünümünün çok uzağındaydı. Özellikle ilk 45. dakikada Osmanlıspor, oyunun egemeniydi. Atak sayısında, pozisyon üretiminde ve de haliyle gol sayısında da öndeydi ev sahibi. İkinci yarıya Muhammet’in muhteşem füzesiyle gelen eşitlik golü, takımın üzerine çöken ağırlıktan soyutlanmanın fırsatıydı. Ancak arkası gelmedi. İkinci yarıya hücumun merkezinde pozisyon alarak başlayan Fatih’te, 3 yıllık süreçte hala bir gelişme gözlenmemesi insanı üzüyor. Altınordu yıllardır doldur boşalt futbolundan uzak duran bir takım olarak öne çıkar. O görünümleriyle de izleyene keyif verir. Üzülerek vurgulamalıyım ki o boyutun çok uzağındalar. Her şeye karşın yine de oyunun en azından eşitlikle sonuçlanması olasıydı. Lakin o ikinci golde Eskişehirspor maçının kahramanı Erhan’ın, Beykan’ın o aşırtma vuruşu karşısında paralize olurken, kalesinden o denli önde ne işi vardı? Bir de oyuna sonradan katılan genç Burak’ın son saniyede dışarı gönderdiği gol fırsatı... Altınordu bundan böyle lige tutunabilmek için daha iyi olmak zorunda.