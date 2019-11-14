Şeytan, Engin’i gönderecek

Altınordu’da sezon başında Gençlerbirliği’nden transfer edilen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir gözden çıkarıldı. Geçen ay 10 gün özel izin verilen tecrübeli orta saha oyuncusuna, ek olarak 10 gün daha izin verildi. Fatih Karagümrük ve 1922 Konyaspor maçlarında forma giyen gurbetçi futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.