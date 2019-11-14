14.11.2019 - 01:03 |
Şeytan, Engin’i gönderecek
Altınordu’da sezon başında Gençlerbirliği’nden transfer edilen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir gözden çıkarıldı. Geçen ay 10 gün özel izin verilen tecrübeli orta saha oyuncusuna, ek olarak 10 gün daha izin verildi. Fatih Karagümrük ve 1922 Konyaspor maçlarında forma giyen gurbetçi futbolcu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.