BİST110.4770,33EURO6,46 0,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Ersel’i uğurladı
    ABONE OL
    14.12.2019 - 00:00 |

    Şeytan, Ersel’i uğurladı

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek ile yollar ayrıldı.

    Şeytan, Ersel’i uğurladı

    Sezon başında Afjet Afyonspor’dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu henüz ilk yarı bitmeden fazla forma şansı bulamamasını gerekçe göstererek yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti. Ersel’in alacağını ödenerek sözleşmesi feshedildi.

    Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
    daha fazla video için
    13 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

    MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Sıradaki Haber