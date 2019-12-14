14.12.2019 - 00:00 |
Şeytan, Ersel’i uğurladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da kanat oyuncusu Ersel Aslıyüksek ile yollar ayrıldı.
Sezon başında Afjet Afyonspor’dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu henüz ilk yarı bitmeden fazla forma şansı bulamamasını gerekçe göstererek yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti. Ersel’in alacağını ödenerek sözleşmesi feshedildi.
Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.