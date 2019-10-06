Şeytan, Erzurum’da 3 puan peşinde

Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. İzmir ekibinde, tedavisi süren forvet Kemal forma giyemeyecek.



‘Kazanmak istiyoruz’



Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 5 puan toplayan Altınordu, 7 puanı bulunan rakibini mağlup ederek ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Geçen hafta ikinci yarıda sergilediğimiz oyunu bu kez 90 dakikaya yayarak İzmir’e 3 puanla dönmek istiyoruz” diye konuştu.