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    HaberlerEgeŞeytan, Erzurum’da 3 puan peşinde
    06.10.2019 - 02:12 |

    Şeytan, Erzurum’da 3 puan peşinde

    TFF 1. Lig’de son olarak evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor’la 2-2 berabere kalan Altınordu, bugün 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek.

    Şeytan, Erzurum’da 3 puan peşinde

    Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. İzmir ekibinde, tedavisi süren forvet Kemal forma giyemeyecek.

    ‘Kazanmak istiyoruz’

    Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 5 puan toplayan Altınordu, 7 puanı bulunan rakibini mağlup ederek ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Geçen hafta ikinci yarıda sergilediğimiz oyunu bu kez 90 dakikaya yayarak İzmir’e 3 puanla dönmek istiyoruz” diye konuştu.

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