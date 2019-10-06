06.10.2019 - 02:12 |
Şeytan, Erzurum’da 3 puan peşinde
TFF 1. Lig’de son olarak evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Adana Demirspor’la 2-2 berabere kalan Altınordu, bugün 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la karşı karşıya gelecek.
Kazım Karabekir Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. İzmir ekibinde, tedavisi süren forvet Kemal forma giyemeyecek.
‘Kazanmak istiyoruz’
Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 5 puan toplayan Altınordu, 7 puanı bulunan rakibini mağlup ederek ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Geçen hafta ikinci yarıda sergilediğimiz oyunu bu kez 90 dakikaya yayarak İzmir’e 3 puanla dönmek istiyoruz” diye konuştu.
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