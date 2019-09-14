Şeytan, Es Es’i ağırlıyor

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Murat Erdoğan’ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Kırmızı lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleci Mert Can ile forvet Kemal Rüzgar bu maçta forma giyemeyecek. Tedavileri süren stoper Enes ve orta saha oyuncuları Muhammed ile Okan’ın durumları maç saati netleşecek. Geçen sezonun başında Fenerbahçe ile oynanan hazırlık müsabakasında ayak bileği kırılan Ali Mert ise görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.
Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!