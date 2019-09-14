Şeytan, Es Es’i ağırlıyor

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Murat Erdoğan’ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Kırmızı lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleci Mert Can ile forvet Kemal Rüzgar bu maçta forma giyemeyecek. Tedavileri süren stoper Enes ve orta saha oyuncuları Muhammed ile Okan’ın durumları maç saati netleşecek. Geçen sezonun başında Fenerbahçe ile oynanan hazırlık müsabakasında ayak bileği kırılan Ali Mert ise görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.