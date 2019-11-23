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    HaberlerEge HaberleriŞeytan, hasreti sonlandıracak
    23.11.2019 - 00:00 |

    Şeytan, hasreti sonlandıracak

    Altınordu, pazartesi günü konuk edeceği Boluspor’u mağlup ederek 7 haftalık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirten teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kötü gidişe dur deme vaktinin geldiğini söyledi. Üç puandan başka düşünceleri olmadığını kaydeden Eroğlu, “Kötü futbol oynamıyoruz. Sadece sonuca yansıtmada sıkıntımız var. Bunu da çözeceğimize inanıyorum. Boluspor’u yenerek çıkışa geçeceğiz” dedi. Altınordu kazanırsa 73 gün sonra sahadan zaferle ayrılmış olacak.

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