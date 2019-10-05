05.10.2019 - 02:18 |
Şeytan, ilk peşinde
Altınordu, geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden rakibini yenerek, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.
Şimdiye kadar dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla Hatayspor’a 1-0 yenilen, Akhisarspor’la 0-0 berabere kalan, Osmanlıspor’a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi bu kez evine 3 puanla dönmek istiyor. Erzurumspor’un taraftarı önünde henüz yenilgi yüzü görmediğini hatırlatan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Hem ilk deplasman galibiyetimizi almak hem de rakibimize kendi sahasındaki ilk mağlubiyeti tattırmak için mücadele edeceğiz” dedi.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.