Şeytan, ilk peşinde

Şimdiye kadar dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla Hatayspor’a 1-0 yenilen, Akhisarspor’la 0-0 berabere kalan, Osmanlıspor’a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi bu kez evine 3 puanla dönmek istiyor. Erzurumspor’un taraftarı önünde henüz yenilgi yüzü görmediğini hatırlatan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Hem ilk deplasman galibiyetimizi almak hem de rakibimize kendi sahasındaki ilk mağlubiyeti tattırmak için mücadele edeceğiz” dedi.