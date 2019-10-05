BİST103.4640,66EURO6,260,22USD5,700,07 ALTIN275,31-0,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeŞeytan, ilk peşinde
    05.10.2019 - 02:18 |

    Şeytan, ilk peşinde

    Altınordu, geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden rakibini yenerek, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

    Şeytan, ilk peşinde

    Şimdiye kadar dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla Hatayspor’a 1-0 yenilen, Akhisarspor’la 0-0 berabere kalan, Osmanlıspor’a ise 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi bu kez evine 3 puanla dönmek istiyor. Erzurumspor’un taraftarı önünde henüz yenilgi yüzü görmediğini hatırlatan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Hem ilk deplasman galibiyetimizi almak hem de rakibimize kendi sahasındaki ilk mağlubiyeti tattırmak için mücadele edeceğiz” dedi.

    Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
    daha fazla video için
    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çanakkale'den sonra Datça da sallandı

    Son dakika | Çanakkale'den sonra Datça da sallandı

    Henüz 14 yaşındaydı! "Buraya kadarmış" diyerek...

    Henüz 14 yaşındaydı! "Buraya kadarmış" diyerek...

    Çok acı olay! Düğün, yas alanına döndü

    Çok acı olay! Düğün, yas alanına döndü

    Meteoroloji'den o il için flaş uyarı

    Meteoroloji'den o il için flaş uyarı

    Sıradaki Haber