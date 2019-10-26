Şeytan, İstanbul’da puan arıyor

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde 5 puanla 15. sırada yer alan İzmir temsilcisi, 14 puanı bulunan 5. sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altınordu’da sakat Enes ve hazır olmayan Kemal kadroya alınmadı. İyileşen Ravil ve Yasin ile cezası biten Oğulcan forma giyebilecek. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Gerçek yerimiz burası değil. Kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz” dedi.