20.11.2019 - 01:55 |
Şeytan, Kemal’e sevindi
TFF 1. Lig’de gol yollarında sıkıntı yaşayan Altınordu’da forvet Kemal’in form durumunun gün geçtikçe iyiye gitmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın geçmemesi üzerine bu yıl ikinci kez bıçak altına yatan gurbetçi futbolcu hızla iyileşerek kurmayları sevindirdi. Milli maç nedeniyle lige verilen arada Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Kemal, futboluyla teknik ekibe, “Artık hazırım” mesajı verdi. Bu sezon 2 maçta toplam 45 dakika şans bulmasına rağmen 1 gol kaydeden gurbetçi santraforun pazartesi günü İzmir’de oynanacak Boluspor maçında süre alması bekleniyor.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.