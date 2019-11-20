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    HaberlerEge HaberleriŞeytan, Kemal’e sevindi
    20.11.2019 - 01:55 |

    Şeytan, Kemal’e sevindi

    TFF 1. Lig’de gol yollarında sıkıntı yaşayan Altınordu’da forvet Kemal’in form durumunun gün geçtikçe iyiye gitmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

    Şeytan, Kemal’e sevindi

    Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın geçmemesi üzerine bu yıl ikinci kez bıçak altına yatan gurbetçi futbolcu hızla iyileşerek kurmayları sevindirdi. Milli maç nedeniyle lige verilen arada Göztepe ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Kemal, futboluyla teknik ekibe, “Artık hazırım” mesajı verdi. Bu sezon 2 maçta toplam 45 dakika şans bulmasına rağmen 1 gol kaydeden gurbetçi santraforun pazartesi günü İzmir’de oynanacak Boluspor maçında süre alması bekleniyor.

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