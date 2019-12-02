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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, şansını döndüremiyor
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Şeytan, şansını döndüremiyor

    Sezon başından bu yana TFF 1. Lig’de istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Altınordu, son olarak Keçiörengücü deplasmanından da 2-1 mağlup dönerek düşüşünü sürdürdü.

    Şeytan, şansını döndüremiyor

    Sezon başından bu yana TFF 1. Lig’de istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Altınordu, son olarak Keçiörengücü deplasmanından da 2-1 mağlup dönerek düşüşünü sürdürdü. Ligde aldığı 2 galibiyeti de seyircisinin önünde elde eden Altınordu, 10 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “İlk 15 dakikalık bölümün ardından maçın hakimi bizdik ve golü de bulduk. Rakip duran toptan gol atıp maça tutundu. İkinci yarının başında çok net fırsatlardan yararlanamadık. Skor bir anda 4-1 olabilirdi. Sonrasında golü yedik ve geri dönüşü yapamadık. Üretken bir futbol sergilediğimiz karşılaşmayı kaybettik” dedi.

    Onur Taha üzdü

    Altınordu’da ayak bileğinden sakatlanan sağ bek Kerim’in yerine 41. dakikada oyuna giren Onur Taha Takır, 83. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Rakip kale önündeki bir pozisyonda yere düşmesi nedeniyle omzu çıkan genç savunmacı hastanede tedavi edildi. İlk yarıyı kapatan Onur’un 3 hafta bandajla tedavi göreceği, daha sonra yeniden kontrol edileceği öğrenildi. Oyuncu değişiklik haklarını kullanan Altınordu, Onur’un sakatlığı sonrası son bölümde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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