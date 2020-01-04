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    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Sedat’ı rafa kaldırdı
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    04.01.2020 - 00:00 |

    Şeytan, Sedat’ı rafa kaldırdı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Antalya Belek’teki kamp çalışmalarını sürdüren lider Manisa Futbol Kulübü’nde devre arasında takıma katılan yeni transferler Orhan Aktaş ve Sertaç Çam, şampiyonluk mesajı verdi.

    Şeytan, Sedat’ı rafa kaldırdı

    1. Lig ekibi Giresunspor’dan kadroya dahil edilen sol bek Orhan, “Manisa FK önü açık bir takım. Takım içinde de müthiş bir aile ortamı var. Bu birlik ve beraberlik bizi hedefe ulaştıracak” dedi. Yine 1. Lig’deki Keçiörengücü’nden alınan sağ kanat Sertaç ise kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu siyah beyazlı formayla yaşamak istediğini söyledi.

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