BİST110.4770,33 EURO6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şeytan, Timsah avında
    ABONE OL
    15.12.2019 - 00:01 |

    Şeytan, Timsah avında

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Adanaspor’u 1-0 mağlup ederek düşme hattından çıkan Altınordu bugün 15. haftanın kapanış maçında evinde zirve mücadelesi veren Bursaspor’la karşı karşıya gelecek.

    Şeytan, Timsah avında

    Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 lira olarak belirlendi. Altınordu’da adalesinden sakatlanan Anıl’ın yanı sıra tedavileri süren Onur ve Enes forma giyemeyecek.

    Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
    daha fazla video için
    15 Aralık 2019 Magazin Bülteni15 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

    Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

    2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

    2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

    KKTC'de hortum paniğe neden oldu

    KKTC'de hortum paniğe neden oldu

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber