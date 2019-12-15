15.12.2019 - 00:01 |
Şeytan, Timsah avında
TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Adanaspor’u 1-0 mağlup ederek düşme hattından çıkan Altınordu bugün 15. haftanın kapanış maçında evinde zirve mücadelesi veren Bursaspor’la karşı karşıya gelecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 lira olarak belirlendi. Altınordu’da adalesinden sakatlanan Anıl’ın yanı sıra tedavileri süren Onur ve Enes forma giyemeyecek.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.