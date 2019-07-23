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    HaberlerEgeŞeytan’a Berkay’dan sakatlık şoku
    23.07.2019 - 02:08

    Şeytan’a Berkay’dan sakatlık şoku

    TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’da ön libero Berkay Samancı’nın sakatlığı teknik heyeti korkuttu.

    Şeytan’a Berkay’dan sakatlık şoku

    Erzurum kampında geçen perşembe günü Akhisarspor’la oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Berkay, sakatlanarak 60’ıncı dakikada oyundan çıktı. Kasığında zorlanma tespit edilen deneyimli futbolcunun 1 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Takımın en tecrübeli futbolcularından biri olan Berkay’ın sakatlığının ciddi olmaması Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nu rahatlattı.

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