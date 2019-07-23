Şeytan’a Berkay’dan sakatlık şoku

Erzurum kampında geçen perşembe günü Akhisarspor’la oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Berkay, sakatlanarak 60’ıncı dakikada oyundan çıktı. Kasığında zorlanma tespit edilen deneyimli futbolcunun 1 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Takımın en tecrübeli futbolcularından biri olan Berkay’ın sakatlığının ciddi olmaması Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nu rahatlattı.