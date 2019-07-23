23.07.2019 - 02:08
Şeytan’a Berkay’dan sakatlık şoku
TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu’da ön libero Berkay Samancı’nın sakatlığı teknik heyeti korkuttu.
Erzurum kampında geçen perşembe günü Akhisarspor’la oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Berkay, sakatlanarak 60’ıncı dakikada oyundan çıktı. Kasığında zorlanma tespit edilen deneyimli futbolcunun 1 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Takımın en tecrübeli futbolcularından biri olan Berkay’ın sakatlığının ciddi olmaması Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nu rahatlattı.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.