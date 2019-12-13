Şeytan’da Anıl üzdü

İğneyle oynadığı Adanaspor karşısında takımının penaltı kazanmasını sağladıktan sonra arka adalesindeki sertleşme nedeniyle oyuna devam edemeyen gurbetçi futbolcu, pazar günü İzmir’de oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Attığı 4 golle İzmir ekibinin en skorer oyuncusu olan Anıl’ın sakatlığının çok ciddi olmadığı ancak bu hafta riske edilmeyeceği belirtildi.