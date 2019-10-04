04.10.2019 - 01:04 |
Şeytan’da Atakan göz dolduruyor
Altınordu’da sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
İzmir ekibinin son olarak evinde 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan genç futbolcu skora direkt katkı sağlayarak tribünlerden alkış topladı. Bu sezon şimdiye kadar oynanan 6 müsabakada da ilk 11’de görev alan Atakan, hırslı futboluyla beğeni toplarken gelecek haftalar için teknik heyete ümit verdi.
Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.