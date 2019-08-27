27.08.2019 - 02:21
Şeytan’da Burak yıldızını parlattı
Altınordu’nun 15 yaşındaki yeni yıldızı Burak İnce, U16 Milli Takımı’nda sergilediği performansla İzmir ekibinin gururu oldu.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.