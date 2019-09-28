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    HaberlerEgeŞeytan’da Enes sevinci
    28.09.2019 - 02:54 |

    Şeytan’da Enes sevinci

    TFF 1. Lig’de pazartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor maçına hazırlanan Altınordu’da orta saha oyuncusu Okan’ın ardından stoper Enes Sığırcı’nın da iyileşerek takımla çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü.

    Şeytan’da Enes sevinci

    Sezon öncesi antrenmanda sol dizinden sakatlanması nedeniyle yaklaşık 2.5 aydır tedavi gören tecrübeli savunmacı bireysel çalışmalarının ardından takıma döndü. Antrenmanlara başlayan Enes’in ilerleyen haftalarda hazır duruma geleceği belirtildi. En son geçen sezonun son haftasındaki Giresunspor deplasmanında görev alan Enes, formasına kavuşacağı günü iple çekiyor.

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