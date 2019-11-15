Şeytan’da Fatih eskiyi aratıyor

2014 yılında 17 yaşındayken Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan futbolcu aradan geçen 5 yılda kendini ispatlama şansını kullanamadı. Bir dönem ismi Galatasaray ve Beşiktaş’la anılan Fatih, 2016’da UEFA Gençlik Ligi’nde Altınordu formasıyla Sparta Prag’a 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Altyaş gruplarında 18 kez milli formayı terleten Fatih, 2015 yılından sonra ay yıldızlı takıma çağrılmadı.