15.11.2019 - 01:49 |
Şeytan’da Fatih eskiyi aratıyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da genç forvet Fatih Aktay, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı.
2014 yılında 17 yaşındayken Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan futbolcu aradan geçen 5 yılda kendini ispatlama şansını kullanamadı. Bir dönem ismi Galatasaray ve Beşiktaş’la anılan Fatih, 2016’da UEFA Gençlik Ligi’nde Altınordu formasıyla Sparta Prag’a 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Altyaş gruplarında 18 kez milli formayı terleten Fatih, 2015 yılından sonra ay yıldızlı takıma çağrılmadı.
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