Şeytan’da geri sayım başladı

Çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olan Kemal, fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Teknik heyet, golcü Fatih’in de ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçına yetişmesini umut ediyor. Kamp döneminde dizindeki sakatlığı nükseden stoper Enes Sığırcı’nın tedavisi sürerken, yeni transferlerden sağ kanat Ersel de adale sakatlığı nedeniyle bireysel antrenmanlara devam ediyor.