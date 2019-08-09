09.08.2019 - 02:29
Şeytan’da geri sayım başladı
Altınordu’da, sakatlık yaşayan oyuncularının takıma döneceği günü iple çekiyor.
Çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olan Kemal, fizyoterapist eşliğinde çalışıyor. Teknik heyet, golcü Fatih’in de ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçına yetişmesini umut ediyor. Kamp döneminde dizindeki sakatlığı nükseden stoper Enes Sığırcı’nın tedavisi sürerken, yeni transferlerden sağ kanat Ersel de adale sakatlığı nedeniyle bireysel antrenmanlara devam ediyor.
Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.