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    HaberlerEgeŞeytan’da hasret sürüyor
    05.11.2019 - 01:29 |

    Şeytan’da hasret sürüyor

    TFF 1. Lig’de kendi sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu’nun galibiyet hasreti 6 haftaya yükseldi.

    Şeytan’da hasret sürüyor

    Altyapı takviyeli kadrosuyla kabus gördüğü ligde 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 6 puan toplayan İzmir temsilcisi 17. sırada kalarak düşme hattından kurtulamadı.

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