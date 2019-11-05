05.11.2019 - 01:29 |
Şeytan’da hasret sürüyor
TFF 1. Lig’de kendi sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu’nun galibiyet hasreti 6 haftaya yükseldi.
Altyapı takviyeli kadrosuyla kabus gördüğü ligde 10 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 6 puan toplayan İzmir temsilcisi 17. sırada kalarak düşme hattından kurtulamadı.
Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.