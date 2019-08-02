Şeytan’da Kemal yüzleri güldürdü

Altınordu’da geçen sezon çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan forvet Kemal Rüzgar’ın tamamen iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Erzurum kampında bireysel antrenmanlar yapan gurbetçi santrforun yapılan son kontrollerinde dizinde herhangi bir soruna rastlanmadığı ve pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Kemal’i yeni transfer olarak gördüklerini dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Şanssız bir sakatlık yaşadı. Bu yıl daha güçlü dönecek. Fatih’le birlikte gol yollarındaki en önemli kozlarımızdan biri olacak” dedi.