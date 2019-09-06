Şeytan’da sakatlık şoku

Orta sahanın başarılı ismi antrenmanda sağ üst adalesinden sakatlandı. Tedavisine başlanan gurbetçi futbolcunun sahalardan 2 hafta uzak kalacağı bildirildi. Öte yandan Altınordu’nun pilot takımı Niğde Anadolu FK’nın kırmızı lacivertlilerin organizasyonuyla düzenlediği Niğde U12 Cup’a Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Sivasspor, Niğde Anadolu gibi bir çok takımın 12 yaş altı oyuncularının yanı sıra ünlü Teknik Direktörler Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ve Ertuğrul Sağlam da katıldı.