19.07.2019 - 07:50
Şeytan’da son imza Ersel’in
TFF 1. Lig’de dış transferde sessiz kalıp şimdiye kadar yalnızca Gençlerbirliği’nden sağ kanat Engin Bekdemir’i kadrosuna katan Altınordu, ikinci imzayı geçen hafta anlaştığı Afjet Afyonsporun 26 yaşındaki sağ kanat oyuncu Ersel Aslıyüksek’e attırdı. Kulübüyle bonservis problemini çözen Ersel, Erzurum kampına katılıp 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.