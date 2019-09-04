Şeytan’da son yolcu Ozan oldu

Kırmızı lacivertlilerin altyapısında yetiştirdiği genç milli Ozan için Konyaspor’dan 200 bin euro bonservis bedeli aldığı ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay elde edeceği açıklandı. Yarışmaya ve yetiştirmeye devam edeceklerini belirten Kaleci departmanı sorumlusu Atilla Küçüktaka, “Kalecilerimizin sistemli ve bilimsel çalışmalarına çok önem veriyoruz. Berke, Erce ve Ozan emeklerimizin karşılığını bize gösterdiler. Mevcut kadromuzda Erhan, Ali Emre, Mercan ve Taha gibi çok iyi kaleciler var. Biz yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.