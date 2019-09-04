04.09.2019 - 02:15
Şeytan’da son yolcu Ozan oldu
Altınordu, transferin son saatlerinde bir kalecisini daha Süper Lig’e gönderdi. Geçen sezon Berke Özer’i Fenerbahçe’ye, bu yaz döneminde ise Erce Kardeşler’i Trabzonspor’a satan Altınordu, 19 yaşındaki genç eldiveni Ozan Can Oruç’u da Konyaspor’a verdi.
Kırmızı lacivertlilerin altyapısında yetiştirdiği genç milli Ozan için Konyaspor’dan 200 bin euro bonservis bedeli aldığı ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay elde edeceği açıklandı. Yarışmaya ve yetiştirmeye devam edeceklerini belirten Kaleci departmanı sorumlusu Atilla Küçüktaka, “Kalecilerimizin sistemli ve bilimsel çalışmalarına çok önem veriyoruz. Berke, Erce ve Ozan emeklerimizin karşılığını bize gösterdiler. Mevcut kadromuzda Erhan, Ali Emre, Mercan ve Taha gibi çok iyi kaleciler var. Biz yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.
İçinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi ateşe verdiAdana'da bir kişi, yakınlarıyla tartışması sonucu içinde eski eşi ve çocuğu bulunan evi yaktı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde iki katlı evin üst katında annesiyle yaşayan Şayıp Ş'nin yanına, boşandığı eşi Ülkü E. ve 7 yaşındaki çocuğu geldi.