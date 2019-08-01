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    HaberlerEgeŞeytan’dan Kahraman’a tam not
    01.08.2019 - 01:02

    Şeytan’dan Kahraman’a tam not

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da stoper Kahraman Demirtaş, Erzurum kampında sergilediği performansla teknik heyetten geçer not aldı.

    Şeytan’dan Kahraman’a tam not

    Enes Sığırcı’nın sakatlanması üzerine hazırlayıcı takım Niğde Anadolu’dan İzmir ekibinin kampına dahil edilen Kahraman, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun raporuyla A takımda kaldı. Enes’in takıma dönme süresinin yaklaşık 1 ay daha süreceği öğrenilirken, gurbetçi Kahraman’ın durumundan memnun olduğunu Eroğlu, “Ayaklarına hakim, vücudunu iyi kullanan, hava toplarında iyi bir defans oyuncusu. Diğer stoperlerimiz Sinan, Yusuf Yalçın, Enes ve Ravil’le forma rekabetine girecek” dedi.

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