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    HaberlerEgeŞeytan’ın gençleri umut saçtı
    02.09.2019 - 02:25

    Şeytan’ın gençleri umut saçtı

    TFF 1. Lig’de Altınordu, Akhisarspor deplasmanından golsüz berabere dönerek puanla tanıştı.

    Şeytan’ın gençleri umut saçtı

    Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “İkinci 45 dakikada seyircinin de devreye girmesiyle rakip üzerimize geldi. Bu bölümde bile karamboller dışında pozisyon vermedik. Maçın son dakikalarında ise ciddi pozisyonlar yarattık, birini değerlendirsek hanemize 2 puan daha eklenecekti. Ancak 1 puanın da değerli olduğunu düşünüyorum. Milli maç arasında tüm eksiklerimizi gidereceğiz” diye konuştu.

    ‘Önemli olan sistem’

    11’de oynattığı 15 yaş, 7 ay, 11 günlük orta saha Burak İnce’nin tarihe geçtiğini hatırlatan Eroğlu, “Burak İnce, 1. Lig tarihinde ilk 11’de oynayan en genç oyuncu unvanını elde etti. 16 yaşındaki stoperimiz Ravil Tagir de yine 11’de görev yaptı. Oyuncunun yaşı değil sisteme bağlılığı önemli” dedi.

     

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