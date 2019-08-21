21.08.2019 - 07:50
Şeytan’ın gözü golcülerinde
TFF 1. Lig’deki sezonun ilk maçında deplasmanda Hatayspor’a 1-0 yenilen Altınordu’da, cumartesi günü iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi gözler sakatlıktan çıkan forvetleri Fatih ve Kemal’e çevrildi.
Hatayspor karşısında iki golcüsünün yokluğunda ileri uçta orta saha oyuncusu Okan’ı oynatmak zorunda kalan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, gol yollarındaki sorunu çözmek için Fatih ve Kemal’in eski formlarına dönmelerini dört gözle bekliyor. Hüseyin Eroğlu, iki golcüyü de kadroya dahil etmeyi planlıyor.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da 3 gün sonra düğünü olacak oğlunun düğün davetiyesini dağıtmak için akrabalarına giden baba Mehmet Mustafa Çiftçinin (56) kullandığı otomobil, önce bir TIR'a ardından da hafif ticari araçla çarpıştı. Zincirleme kazada Mehmet Mustafa Çiftçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.