Şeytan’ın gözü golcülerinde

Hatayspor karşısında iki golcüsünün yokluğunda ileri uçta orta saha oyuncusu Okan’ı oynatmak zorunda kalan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, gol yollarındaki sorunu çözmek için Fatih ve Kemal’in eski formlarına dönmelerini dört gözle bekliyor. Hüseyin Eroğlu, iki golcüyü de kadroya dahil etmeyi planlıyor.