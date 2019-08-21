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    HaberlerEgeŞeytan’ın gözü golcülerinde
    21.08.2019 - 07:50

    Şeytan’ın gözü golcülerinde

    TFF 1. Lig’deki sezonun ilk maçında deplasmanda Hatayspor’a 1-0 yenilen Altınordu’da, cumartesi günü iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi gözler sakatlıktan çıkan forvetleri Fatih ve Kemal’e çevrildi.

    Hatayspor karşısında iki golcüsünün yokluğunda ileri uçta orta saha oyuncusu Okan’ı oynatmak zorunda kalan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, gol yollarındaki sorunu çözmek için Fatih ve Kemal’in eski formlarına dönmelerini dört gözle bekliyor. Hüseyin Eroğlu, iki golcüyü de kadroya dahil etmeyi planlıyor.

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