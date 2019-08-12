Şeytan’ın yeni Çağlar’ı Ravil

Yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Altınordu, geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor. Türk futboluna Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi gençleri kazandıran kırmızı lacivertlilerde bu sezon profesyonel yapılan 16 yaşındaki defans oyuncusu Ravil Tagir, özel maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı. Tüm müsabakalarda forma şansı bulan genç stoper, sezon öncesi mevkidaşları Yusuf Yalçın ve Mehmet Enes’e “Bu yarışta ben de varım” mesajını verdi.

Ravil’e tam not

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun kısa sürede güvenini kazanan Ravil, genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ve diri fiziği ile kısa sürede dikkat çekti. Altınordu camiası da özel müsabakalarda izlediği Ravil’i oldukça beğenerek, “Yeni Çağlar Söyüncü’müz yola çıktı” yorumlarını yaptı. Kazakistan asıllı olan Ravil, 15 kez U15 ve U16 Türk Milli Takımı’nda forma giydi. Öz kaynaktan gelen Ravil’in 2019-2020 sezonunda düzenli olarak forma giymesi bekleniyor.