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    HaberlerEgeŞeytan’ın yenileri formaya hasret
    20.09.2019 - 01:36 |

    Şeytan’ın yenileri formaya hasret

    Altınordu’da yapılan 4 transferden sadece Afjet Afyonspor’dan alınan sağ kanat Ersel ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri olurken, Ufuk Budak, Engin Bekdemir ve Yasin Ozan kadroda ya yer bulamadı ya da yedek kulübesinde bekledi.

    Şeytan’ın yenileri formaya hasret

    Yasin, Eskişehirspor karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna alındı. İlk 4 maçın tümünde oynayan tek yeni transfer, 3 haftadır forvete monte edilen Ersel oldu.

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