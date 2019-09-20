20.09.2019 - 01:36 |
Şeytan’ın yenileri formaya hasret
Altınordu’da yapılan 4 transferden sadece Afjet Afyonspor’dan alınan sağ kanat Ersel ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri olurken, Ufuk Budak, Engin Bekdemir ve Yasin Ozan kadroda ya yer bulamadı ya da yedek kulübesinde bekledi.
Yasin, Eskişehirspor karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna alındı. İlk 4 maçın tümünde oynayan tek yeni transfer, 3 haftadır forvete monte edilen Ersel oldu.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.