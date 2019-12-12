Seyyar makam Kınık’taydı

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, yurttaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve hızla çözüm üretmek üzere hizmete aldığı seyyar makam aracıyla Kınık’a gitti. egepostasi.com’un haberine göre Soyer, Yayakent’te kurulan kooperatifi çok önemsediklerini kaydetti, “Ürettiklerini alacağız, pazarlamasını sağlayacağız” diye konuştu. Üretmenin önemine vurgu yapan Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiden yana olduğunu da sözlerine ekledi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Kınık Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nevzat Ateş, desteklerinden dolayı Başkan Soyer’e teşekkürlerini iletti.