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    HaberlerEgeSezer’den ilk albüm ‘Hadi Sor’
    12.08.2019 - 07:50

    Sezer’den ilk albüm ‘Hadi Sor’

    10 yıldır sahnelerden dinleyicilerine ulaşan Sezer; sözleri Şebnem Gürbüz ve Berk Telkıvıran, beste ve aranjesi ise Metehan Köseoğlu imzalı ilk teklisi “Hadi Sor” ile yaza damga vurmaya hazırlanıyor.

    Sezer’den ilk albüm ‘Hadi Sor’

    10 yıldır sahnelerden dinleyicilerine ulaşan Sezer; sözleri Şebnem Gürbüz ve Berk Telkıvıran, beste ve aranjesi ise Metehan Köseoğlu imzalı ilk teklisi “Hadi Sor” ile yaza damga vurmaya hazırlanıyor. Profesyonel olarak gitar da çalan Sezer, Ferit Çetinkaya yönetmenliğindeki şarkının klibindeki performansıyla oyunculuk yeteneğini de gösterdi.

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