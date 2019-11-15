BİST103.781-1EURO6,340,01USD5,750,08 ALTIN271,850,65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriSezona ‘Geveze Berber’le merhaba
    15.11.2019 - 02:10 |

    Sezona ‘Geveze Berber’le merhaba

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ‘Geveze Berber’ oyunuyla sezonu açtı.

    Sezona ‘Geveze Berber’le merhaba

    Yoğun ilgi gören oyun, önümüzdeki haftalarda da salı günleri saat 20.30’da sahnelenmeye devam edecek. Bu yıl çocukları da unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ‘Asteriks ve Oburiks Tembelliğe Karşı’ oyunuyla miniklerin karşısında.

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Sıradaki Haber