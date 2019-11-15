15.11.2019 - 02:10 |
Sezona ‘Geveze Berber’le merhaba
Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ‘Geveze Berber’ oyunuyla sezonu açtı.
Yoğun ilgi gören oyun, önümüzdeki haftalarda da salı günleri saat 20.30’da sahnelenmeye devam edecek. Bu yıl çocukları da unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ‘Asteriks ve Oburiks Tembelliğe Karşı’ oyunuyla miniklerin karşısında.
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