19.08.2019 - 07:50| AYDIN AA
Sezonun ilk pamuğuna sembolik alım yapıldı
Ege Bölgesi’nde pamuk üretiminin en önemli merkezlerinden olan Aydın’ın Söke ilçesinde hasat sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ilk pamuk alımı için bir çırçır fabrikasında tören düzenlendi.
Ege Bölgesi’nde pamuk üretiminin en önemli merkezlerinden olan Aydın’ın Söke ilçesinde hasat sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ilk pamuk alımı için bir çırçır fabrikasında tören düzenlendi. Törende Güllübahçe Mahallesi üreticilerinden Mutlu Ak’ın getirdiği 150 kilogram pamuk sembolik fiyatla kilogramı 100 liradan çırçır fabrikası tarafından satın alındı.
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