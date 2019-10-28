28.10.2019 - 07:50 |
Shakespeare gecesi izleyenleri büyüledi
Çeşme Belediyesi, Shakespeare’nin oyun ve sonelerinden derlenmiş bir performansın yer aldığı ‘Shakespeare ve Müzik’ konserini sanatseverlerle buluşturdu.
Çeşme Belediyesi, Shakespeare’nin oyun ve sonelerinden derlenmiş bir performansın yer aldığı ‘Shakespeare ve Müzik’ konserini sanatseverlerle buluşturdu. Gecede; oyun ve Shakespeare’in yapıtları için bestelenmiş dönem müzikleri yorumlandı. Etkinlik sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme, sanatın en çok hissedildiği kent” dedi.
Ağrı'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralıAğrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.