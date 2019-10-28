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    HaberlerEgeShakespeare gecesi izleyenleri büyüledi
    28.10.2019 - 07:50 |

    Shakespeare gecesi izleyenleri büyüledi

    Çeşme Belediyesi, Shakespeare’nin oyun ve sonelerinden derlenmiş bir performansın yer aldığı ‘Shakespeare ve Müzik’ konserini sanatseverlerle buluşturdu.

    Shakespeare gecesi izleyenleri büyüledi

    Çeşme Belediyesi, Shakespeare’nin oyun ve sonelerinden derlenmiş bir performansın yer aldığı ‘Shakespeare ve Müzik’ konserini sanatseverlerle buluşturdu. Gecede; oyun ve Shakespeare’in yapıtları için bestelenmiş dönem müzikleri yorumlandı. Etkinlik sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme, sanatın en çok hissedildiği kent” dedi.

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