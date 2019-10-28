Shakespeare gecesi izleyenleri büyüledi

Çeşme Belediyesi, Shakespeare’nin oyun ve sonelerinden derlenmiş bir performansın yer aldığı ‘Shakespeare ve Müzik’ konserini sanatseverlerle buluşturdu. Gecede; oyun ve Shakespeare’in yapıtları için bestelenmiş dönem müzikleri yorumlandı. Etkinlik sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Çeşme, sanatın en çok hissedildiği kent” dedi.