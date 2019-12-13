BİST110.1152,03EURO6,460,13USD5,78-0,18ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Sıcak karşılama
    ABONE OL
    13.12.2019 - 00:02 |

    Sıcak karşılama

    Renaissance Izmir Hotel, bu sene de yeni yıl öncesi, misafirlerini ve iş ortaklarını çok özel bir kutlama ile ağırladı.

    Sıcak karşılama

    Lobide bulunan yılbaşı ağacının ışıklandırmasına, misafir ve iş ortaklarını davet eden Renaissance İzmir Hotel Genel Müdürü Oğuz Eruygun, misafirlerine sıcak şarap, ikramlar ve canlı DJ performansı ile keyifli anlar yaşatıp, güzel bir yeni yılın garantisini verdi.

    Sıcak karşılama



    Yapılan yeni yıl çekilişi sonrasında, yeni yıl hediyeleri Oğuz Eruygun tarafından misafirlere takdim edildi.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için
    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber