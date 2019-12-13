13.12.2019 - 00:02 |
Sıcak karşılama
Renaissance Izmir Hotel, bu sene de yeni yıl öncesi, misafirlerini ve iş ortaklarını çok özel bir kutlama ile ağırladı.
Lobide bulunan yılbaşı ağacının ışıklandırmasına, misafir ve iş ortaklarını davet eden Renaissance İzmir Hotel Genel Müdürü Oğuz Eruygun, misafirlerine sıcak şarap, ikramlar ve canlı DJ performansı ile keyifli anlar yaşatıp, güzel bir yeni yılın garantisini verdi.
Yapılan yeni yıl çekilişi sonrasında, yeni yıl hediyeleri Oğuz Eruygun tarafından misafirlere takdim edildi.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.