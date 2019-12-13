Sıcak karşılama

Lobide bulunan yılbaşı ağacının ışıklandırmasına, misafir ve iş ortaklarını davet eden Renaissance İzmir Hotel Genel Müdürü Oğuz Eruygun, misafirlerine sıcak şarap, ikramlar ve canlı DJ performansı ile keyifli anlar yaşatıp, güzel bir yeni yılın garantisini verdi.









Yapılan yeni yıl çekilişi sonrasında, yeni yıl hediyeleri Oğuz Eruygun tarafından misafirlere takdim edildi.