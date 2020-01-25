Şiddete başvuran personel yanacak!

Manisa’nın Turgutlu ve İzmir’in Bergama belediyeleri, sendikalarla imzaladıkları toplu sözleşmelerde, kadına ve çocuğa şiddeti önleme yolunda önemli maddelere yer verdi.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 7 No’lu Şubesi’yle imzalanan, Turgutlu Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşmeyle işçilere toplamda yüzde 35 oranında zam yapıldı. Ayrıca, disiplin suçlarına “Kadın ve çocuklara yönelik suçlarda iş akdi feshedilir” maddesi eklendi. Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü izni ve ayda 1 gün regl izni verildi. Sözleşmeye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bayram ikramiyesi verilecek. Anaokulu ve kreşe giden çocukları olanlara eğitim yardımı yapılacak. Hac ibadetini yapmak isteyenlere ücretli izin verilecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İşçi kardeşlerimizi bu zamla enflasyona ezdirmemiş olduk. Çiçeğe böceğe verilen paraları ben işçilerime veriyorum” dedi.











Ferdi kaza sigortası



Bergama Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında da belediye kadrosunda ve Beta Şirketi’nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilere ortalama yüzde 15 oranında artış, sosyal haklarda iyileşme sağlandı. Her işçiye sendika hediyesi olarak ferdi kaza sigortası yapıldı. Sözleşmeye göre, eşine şiddet uyguladığı belirlenen işçinin maaşı 6 ay süreyle ailesine ödenecek. Emeğin çok yüce olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Hakan Koştu, “İmkânlarımız ölçüsünde işçilerimizin maaşlarına iyileştirme yaptık. Emeklerinin karşılığını güle güle harcasınlar” diye konuştu.