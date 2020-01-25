BİST122.142-0,33EURO6,56-0,17USD5,940,12ALTIN300,460,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Şiddete başvuran personel yanacak!
    ABONE OL
    25.01.2020 - 04:22 |

    Şiddete başvuran personel yanacak!

    Turgutlu Belediyesi, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’yla imzaladığı toplu sözleşmeye “Kadın ve çocuklara yönelik suçlarda iş akdi feshedilir” maddesini ekledi. Bergama’da da eşine şiddet uygulayan çalışanın maaşını ailesi alacak

    Şiddete başvuran personel yanacak!

    Manisa’nın Turgutlu ve İzmir’in Bergama belediyeleri, sendikalarla imzaladıkları toplu sözleşmelerde, kadına ve çocuğa şiddeti önleme yolunda önemli maddelere yer verdi.
    DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası 7 No’lu Şubesi’yle imzalanan, Turgutlu Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşmeyle işçilere toplamda yüzde 35 oranında zam yapıldı. Ayrıca, disiplin suçlarına “Kadın ve çocuklara yönelik suçlarda iş akdi feshedilir” maddesi eklendi. Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü izni ve ayda 1 gün regl izni verildi. Sözleşmeye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bayram ikramiyesi verilecek. Anaokulu ve kreşe giden çocukları olanlara eğitim yardımı yapılacak. Hac ibadetini yapmak isteyenlere ücretli izin verilecek. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İşçi kardeşlerimizi bu zamla enflasyona ezdirmemiş olduk. Çiçeğe böceğe verilen paraları ben işçilerime veriyorum” dedi.

    Şiddete başvuran personel yanacak



    Ferdi kaza sigortası

    Bergama Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında da belediye kadrosunda ve Beta Şirketi’nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilere ortalama yüzde 15 oranında artış, sosyal haklarda iyileşme sağlandı. Her işçiye sendika hediyesi olarak ferdi kaza sigortası yapıldı. Sözleşmeye göre, eşine şiddet uyguladığı belirlenen işçinin maaşı 6 ay süreyle ailesine ödenecek. Emeğin çok yüce olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Hakan Koştu, “İmkânlarımız ölçüsünde işçilerimizin maaşlarına iyileştirme yaptık. Emeklerinin karşılığını güle güle harcasınlar” diye konuştu.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
    daha fazla video için
    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem! İşte bölgeden son harita görüntüsü...

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Yüz binlerce çalışana ikramiye!

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

    Sıradaki Haber